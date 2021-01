“Acabo de renunciar, estoy cansado”, Médico se harta porque la gente no se cuida

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un médico se volvió viral en redes sociales tras anunciar su renuncia a su trabajo debido a que no quiere seguir exponiéndose por culpa de irresponsables que no se cuidan del virus.

Marcelo Lemus, un hombre de avanzada edad y que ejerce la profesión de médico desde hace 40 años en un hospital de San José, Argentina, no tuvo reparos en salir públicamente a renunciar a su trabajo tras ver que la situación del covid se sale de control y la gente continúa tomándolo a la ligera.

También puedes ver: Luciana Fuster quiere convertirse en Miss Perú: ‘Me gustaría estar preparada’

“Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de covid. Más las urgencias, más necesidades de atender toda la población de San José”, empieza explicando Lemus.

“Yo acabo de renunciar a la guardia. Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes, y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”, continuó.

También te puede interesar: ¡Por una ciudad libre de chusmas! ‘Quico’ busca ser gobernador

El trabajador de salud señaló que el principal motivo de su decisión es que no quiere correr riesgos por culpa de gente irresponsable.

“La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsable que no saben que esto es grave y en serio”, agregó.

“Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento, más la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: Mujer anuló su matrimonio y abortó tras enterarse que su esposo tenía VIH