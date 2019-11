Aída Martínez dice que futbolistas no quieren a Shirley en sus fiestas

Tras la cancelación del programa ‘El valor de la verdad’ donde Shirley Arica habla de las fiestas y ‘encerronas’ que tuvo con algunos futbolistas, entre ellos Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva, Aida Martínez reveló que algunos futbolistas no la quieren en sus fiestas porque la toman como ‘chismosa’.

“A mí me sorprende que Shirley haya mencionado a ciertos futbolistas porque, hasta donde yo sé, ella estaba vetada de esas reuniones. Sabía que cuando mencionaban a Shirley decían ‘ella no porque es chismosita’. Y dicho y hecho, terminó contando casi todo sobre los futbolistas”, señaló la arequipeña acotando que la ‘chica realidad’ tendría “varias calientitas” y que si contara su verdad echaría a todo el Perú.

Al enterarse, según rumores que le llegaron, que también la iba a mencionar en el programa, le puso el pare y arremetió contra Arica. “Yo no me comunico con Shirley desde hace años, no tengo nada en contra de ella, a menos que vuelva a tocar mi nombre. No sé qué podría decir si ya se inventó, ya habló mal de mí hace muchos años. Que aburrido, que saque nuevas cosas, que ya no repita lo mismo”, mencionó.

“Fue error involuntario”

El programa ‘Mujeres al mando’ leyó ayer el comunicado oficial de Latina sobre ‘EVDLV’ de Shirley acotando que fue un ‘error’ haberlo promocionado. “… Latina Televisión quiere aclarar que debido a un involuntario error en la comunicación interna, se emitió una promoción que no debía salir al aire”, leyó Jazmín Pinedo.