Alcalde se hace el muerto en ataúd para evitar detención

No estaba muerto, estaba de parranda. Este coro le queda perfecto Jaime Rolando Urbina Torres es el alcalde del pequeño distrito de Tantará, en la región de Huancavelica, quien fue detenido el lunes tomando unas copas en pleno toque de queda por la pandemia de coronavirus.

Pero, lo peor es que al ser intervenido por la Policía no tuvo mejor idea que meterse en un ataúd sin tapa donde se hizo el muerto para no ser detenido. Sus amigos lo imitaron y todos se introdujeron en diversos féretros, pero no fue suficiente para despistar a los agentes, que los descubrieron a todos y se los llevaron detenidos a dependencias policiales. La imagen de la autoridad en el cajón se ha viralizado en todo el mundo.

Ayer Urbina Torres, salió a defenderse y negó haberse escondido en ataúd para evitar intervención. En su defensa, el burgomaestre señaló haber ingresado al féretro para saber un aproximado de sus medidas y no para esconderse.

En un mensaje público, la autoridad confirmó la veracidad de la foto que se ha viralizado donde se le ve recostado dentro del ataúd, pero añade que las circunstancias fueron otras y descartó haber intentado hacerse pasar por muerto para no ser detenido por la Policía.

“En esos momentos vi muy pequeño el ataúd y por eso, involuntariamente, me recosté. Estaba con el regidor. Mi persona se acercó donde están fabricando los ataúdes para verificar sus tamaño, la altura y el ancho. Por eso me recosté, no tiene nada que ver la intervención policial”, aseveró.

Además, Urbina resaltó que la intervención se hizo en otro momento y en otro lugar. Manifestó que todo se trató de un malentendido y que no se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas tampoco. Ahora han salido a la luz una serie de quejas de la población acerca de su mal desempeño como autoridad. Tal vez si se quedaba callado, quedaba mejor. Ahora, parece que su muerte política está cada vez más cerca.