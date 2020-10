Ale Baigorria y su viral frase: «Mis valores no me permiten estar con el ex de una amiga»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Este peculiar video del 2013 donde aparece Ale en el set de Combate se viralizó rápidamente en redes sociales. Fue «Peluchin» quien lanzó la grabación en su cuenta de Instagram.

“El pasado siempre repercute en el presente”, fue el texto que acompaño su historia de Instagram.

MIRA TAMBIÉN: Sheyla Rojas se somete a nuevo ‘retoquito’ y luce cambiadísima | FOTOS

En el video se ve a una joven Ale muy acongojada y afectada con su compañera de set, Liseth; quien se rumoreaba estaba ‘saliendo’ con su expareja el piloto Mario Hart.

MIRA TAMBIÉN: Tefi Valenzuela estaría saliendo con ex pareja de Danna Paola

En el video Ale dice: “Yo también estuve haciendo mi vida porque ya no somos parejas ni nada, no voy contra Mario, voy a preguntarle a Liseth porque ella es mi amiga. Los valores, que a mí me enseñaron una vez, es que las amigas nunca van a mirar a un ex de otra manera ¿me entiendes, no?”.

La «gringa de Gamarra» sigue y no para de pedir una explicación. «No me molesta, no tengo nada, pero sólo le pregunté, Liseth me dijo que no y obviamente yo tengo que confiar en la palabra de una amiga», dice.

MIRA TAMBIÉN: Mario Hart sufre aparatosa caída por grabarse manejando bicicleta | VIDEO

LE RECORDÓ SU PASADO

Rodrigo González fue el encargado de recordar las palabras de la empresaria; y decidió viralizar la escena, pues ahora Ale es la actual pareja de Said Palao, su compañero en el reality Esto es Guerra.

Y para su mala suerte, Said habría sido pareja de Macarena Vélez, amiga de Baigorria durante su paso por el reality Combate y también Esto es Guerra.

¿Ale habrá visto las historias de Peluchin?, recordemos que el conductor cuenta con más de 2 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram.