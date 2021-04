Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exchica reality Alejandra Baigorria decidió utilizar sus redes sociales para dar a conocer los problemas de salud que padece. Este hecho preocupó a sus fans, quienes le mandaron mucho ánimo y desearon pronta recuperación.

La empresaria confesó sentirse deprimida por los problemas que tiene. Sin embargo, se encuentra a la espera de que su médico la dé de alta para retomar sus actividades cotidianas.

También puedes ver: Hermana de Angie defiende a Jean Paul y Romina ante las acusaciones de la modelo

“La verdad es que no estoy entrenando, estoy súper triste por eso. No les he contado, pero tengo un problema en la musculación y también un tema de tiroides. Tengo un problema médico de mi tiroides, de mis hormonas y estoy con una alimentación diferente, estoy bajando de peso, estoy sin músculos”, dijo la ‘rubia’.

Incluso, uno de sus seguidores le preguntó si estaba embarazada debido a su estado de salud y semblante. Ante ese cuestionamiento, ‘Ale’ respondió de forma contundente.

También te puede interesar: Nicola no volverá a México por su familia: “He decidido quedarme”

“Embarazada imposible, además estoy en un peso muy bajo, ven cómo me queda mis cosas de grande. Como les digo estoy con un tema de tiroides, hormonas. Estoy jodida, fregada”, agregó.

“Estoy súper deprimida, espero pronto mi DOC ya me dé de alta de hacer mi deporte porque me va a costar regresar… No puedo hacer deporte, mis músculos están muertos sin movimiento. Estoy en tratamiento”, escribió Alejandra.

MIRA TAMBIÉN: Vania descarta haber llevado a Mario al mismo hotel que fue con su ex