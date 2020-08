Compartir Facebook

Luego que se especulara que la modelo Alondra García Miró se encontraría en la ‘dulce espera’, la ojiverde decidió poner fin a los rumores y afirmó que solo se encuentra subida de peso, pues a raíz de la cuarentena ha estado comiendo muchos dulces. Recordemos que ‘Alito’ se encuentra en Brasil junto a su pareja, el futbolista Paolo Guerrero.

“Muchos me preguntan sobre el tema en las redes sociales, lo que pasa es que me he pasado de postres (risas), pero ya me puse a dieta estricta porque estas semanas han sido un descontrol para mí”, dijo entre risas la exchica reality a ‘En boca de todos’.

Sin embargo, la exchica reality manifestó que le gustaría convertirse en madre y formar una familia en un futuro con el capitán de la selección.

“De hecho, es uno de mis grandes sueños convertirme en mamá, cuando sea el momento indicado llegará. Al final, Dios se encargará de eso”, indicó.

ALEJADA DE GUERRERO

De otro lado, la modelo contó que no pudo ver varios días al ‘Depredador’, pues ya se inició el campeonato de fútbol en Brasil.

“El campeonato en la ciudad ya inició y se lo han tenido que llevar desde hace 10 días, por eso me ha tocado ver la telenovela solita en casa. Pero él la está viendo desde su celular”, acotó Alondra.

SUPERARON CRISIS

Recordemos que hace unos meses en una transmisión en vivo en Instagram Paolo afirmó que no estaría con la exchica reality si ella decidiera actuar, pues no soportaría verla besando a otra persona. Cabe mencionar, que Alondra es la protagonista de la novela ‘Te volveré a encontrar’ y tiene escenas de besos con algunos actores.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente», indicó Guerrero.

