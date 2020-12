Compartir Facebook

Por asistir a la ceremonia de graduación usando una falda, una escuela se negó a entregarle su diploma a un joven, quien lo denunció en redes sociales.

El director de un colegio en Argentina, se negó a entregarle el diploma de bachillerato a su alumno Luis Villafañe, por asistir vestido con una falda a la ceremonia de graduación.

“Llevé la polera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir”, declaró el alumno.

Para participar en su graduación, el joven tuvo que ponerse un pantalón y, al terminar el evento, se cambió nuevamente. Entonces, realizó una publicación en redes sociales, denunciando ser víctima de homofobia y machismo.

