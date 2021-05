Alumnos sorprenden con flores a profesora hospitalizada que iba dar a luz

Compartir Facebook

Una profesora no pudo asistir a la ceremonia solemne del último día de clases luego de ser hospitalizada para dar a luz en la ciudad rusa de Gorno-Altaisk.

Sin embargo, más allá de ser reprochada por el motivo de no asistir, el grupo de alumnos se enteró el motivo de la situación y decidieron unirse para sorprenderla con flores en el hospital.

Los adolescentes grabaron el emotivo momento y subieron el video a TikTok, donde acumuló más de 10 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

¡Don de servicio! Abuelita de 83 años trabaja como voluntaria en su hogar de ancianos

Maureen tiene 83 años y vive en el hogar de ancianos Flower Park Care Home, en Inglaterra; pero es noticia mundial por su noble corazón y don de servicio para con sus compañeros.

A diferencia de los demás jubilados, a quienes les encanta poder descansar sin problemas, a esta mujer lo que la motiva a vivir sus días es ser voluntaria cuidadora como las profesionales de la residencia, incluso intercambia tareas y sirve las comidas.

La anciana llegó en marzo de 2021 y sus primeros días fueron bastante monótomos, por lo que decidió ocupar su tiempo entre el desayuno y el almuerzo atendiendo las necesidades de sus compañeros de hogar.

Partió entregando té y galletas, pero a día de hoy hace tanto el aseo en la sala común como también sirve de cocina cuando se necesitan algún par de manos extra. A Maureen no le agrada la idea de trabajar bajo presión, sino más bien hacerlo voluntariamente con las cosas que le dan gusto.

El último año, con el inicio de la pandemia, las medidas restrictivas de sanidad duplicaron el trabajo de las cuidadoras, llegando a pasar hasta 12 horas de pie. Maureen, entonces se convirtió en un gigantesco apoyo para el hogar, permitiendo descansar de vez en cuando a los miembros del equipo.

“No quiero un trabajo, pero me gusta ser voluntaria y ayudar. No me importa hacer tazas de té y ayudar con lo que pueda. Todavía me gusta limpiar, pero no como antes, no puedo hacer todo lo que podía cuando era más joven, y a veces también me gusta descansar”, contó la noble anciana.

