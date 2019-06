¿Amor a la vista? Ivana Yturbe saca las garras por la ‘Foquita’

Ivana Yturbe se solidarizó con su expareja Jefferson Farfán luego de enterarse de la reciente denuncia que hizo el futbolista en Instagram, donde publicó la foto de un auto que lo estaba persiguiendo.

“Es súper peligroso. Cuantos accidentes pueden causar”, dijo Ivana sobre el presunto acoso de cierta prensa que habría sufrido Jefferson.

Asimismo, reveló que también ha pasado por lo mismo y no dejó de expresar su preocupación, pues, puede tratarse de una cámara de televisión, pero también de delincuentes. “A veces uno no sabe si es la cámara o de repente, la delincuencia. Eso me asusta. A veces siento que me persiguen y lo primero que se me viene a la cabeza es la cámara, pero qué va a pasar el día que no sea así”, confesó Ivana.