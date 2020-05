Amy Gutierrez: “No me voy a prestar al show”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La joven cantante de salsa Amy Gutiérrez salió al frente luego que Mayra Goñi la dejara mal parada en una de sus últimas declaraciones, donde comentó que se distanció de la salsera porque ella dijo que podía fluir un beso con su novio Nesty cuando participaban en “El dúo perfecto”.

La exintegrante de You Salsa y Son Tentación mandó mensaje a los otros dos protagonistas del escándalo donde aseveró que no se iba a prestar al show mediático.

“Una cosa es que se metan pero si se meten con mi familia, eso es algo que no puedo permitir y quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar. Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con valores, vengo de abajo, sin hacer escándalos”, señaló en el programa ‘El reventonazo de la chola’ dejando entrever que todo sería armado.

ASADA CON CUBANITO

“Yo no sé, lo único que yo sé es que no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías”, aclaró la cantante que aseveró estar decepcionada de Nesty. “Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada (a Nesty) decir que era un malentendido. Yo ya no he vuelto a hablar con ellos”, sostuvo y le mandó un mensaje a Mayra.

“Yo no la juzgo, la entiendo. Lamento mucho que por algo así se haya perdido una bonita amistad. A mí no me importa si no me creen, porque la conciencia la tengo limpia. A Nesty espero que quizá pueda salir a aclarar algunas cosas para que no sigan habiendo malos entendidos”, remarcó.

PAREJITA PROMOCIONA TEMA

Tras este escándalo, las dudas sigue creciendo sobre la posibilidad de que todo sería por marketing y justamente en estos días se viene promocionando la canción ‘Calendario Remix’ que grabaron Emilio Jaime, Daniela Legarda y -oh casualidad- Nesty y Mayra.

Ante esto, la actriz de ‘Te volveré a encontrar’ aseguró que a ella no le gusta estar en el ojo de la tormenta. “Hay comentarios negativos de gente que no me conoce y dice: ‘Justo salió la canción de Emilio y por eso era que la niña hacía todo este problema, porque quería beneficiar esta canción’. Entonces que buena amiga soy”, señaló en un enlace en vivo en Instagram.

Asimismo, aclaró que ella no es celosa y causó intriga al mencionar que hay más cosas que sucedieron con Amy que el público no sabe. “A veces a mí me inquieta que no sepan la verdad y se pongan a criticar sin saber la raíz de las cosas”, precisó Mayra y negó que el cubano le haya sido infiel.