Amy sobre comunidad LGBTI: “Son personas maravillosas y valientes”

La cantante de salsa, Amy Gutiérrez, se refirió de buena manera sobre la comunidad LGTBI, tras ser consultada por uno de sus seguidores por una opinión acerca de ellos.

A través de redes sociales, la artista abrió una sección de preguntas y respuestas junto a todos sus fanáticos. Uno de ellos le consultó sobre su pensamiento acerca de ellos. “¿Qué piensas sobre la comunidad LGBTI?”, mencionó su seguidor.

La cantante respondió que le parece una comunidad maravillosa, pues lo único que quieren es que no los traten de manera diferente. Asimismo, resaltó que la diferencia que tienen con otras personas es solo gustos.

“Me parece que es una comunidad maravillosa, a pesar que mucha gente que me sigue no está de acuerdo con eso. Yo creo que son personas maravillosas que lo único que desean es que no los traten diferente. (…) Además, lo único que diferencia a todo el mundo, es que todos tienen gustos diferentes. Me parece unas personas maravillosas y valientes. Tengo muchos amigos que son de la comunidad”, mencionó Amy Gutiérrez.

Se acabó el amor

La cantante Amy Gutiérrez ya no mantiene una relación sentimental junto a Álvaro Peralta, pues decidieron terminar hace aproximadamente un mes. Ambos artistas aclararon su situación, tras pasar las fiestas de fin de año juntos.

