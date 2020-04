Anahí de Cárdenas dice estar preparada para morir

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Anahí de Cárdenas dio un duro testimonio a través de su cuenta de Instagram y reveló que, tras detectarse un bulto en la axila, comenzó a reflexionar sobre la muerte y las consecuencias que podría causarle el cáncer que padece.

«A la hora de sentirme el bulto, fue bien loco porque mi proceso mental fue súper rápido automáticamente dije: ‘’tengo un bulto, otro’, automáticamente fue ‘me voy a morir’ «, contó.

Luego de esta situación se calmó y trató de entender lo que ocurría. «Lo peor que podría pasar de todo esto es que me muera y, ¿qué pasa si me muero?, ¿estoy lista para morirme? De una manera muy rara me di cuenta que sí. Entonces me pregunté por qué estoy lista para morirme”, indicó la actriz de “No me digas solterona”.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé que el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mí todos los días”, finalizó.