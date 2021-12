Anahí de Cárdenas preocupa a seguidores tras aparecer colocándose vitaminas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz compartió en redes sociales que le estaban inyectando vitamina directamente a la vena, por lo que asustó a sus seguidores.

Anahí de Cárdenas luchó contra el cáncer de mama hace un par de años y desde que logró vencerlo ha tenido que mantener su salud bien vigilada. Durante ese momento complicado para su salud, muchos de sus seguidores le deseaban lo mejor y ahora, se alertaron por la salud de la actriz nuevamente.

Y es que, Anahí desde su cuenta de Instagram compartió que había asistido muy temprano a una clínica a que le coloque vitaminas. “¡Hola, qué tal! Buenos días. Mi día empieza temprano, he venido para ponerme vitamina C a la vena. No solo vitamina C, sino también otras vitaminas”, comentó la actriz.

Esto alertó a muchos de sus seguidores creyendo que se trataba del regreso de su enfermedad, o algo parecido. Sin embargo, ella explicó que todo era preventivo y para fortalecer su sistema inmunológico.

“Para ayudar a subir mi sistema inmunológico para estar fuertes, para estar fuertes, fuertes, fuertes, fuertes. Así que nada, estoy acá y les cuento qué tal me siento después”, señaló. Horas después, Anahí se mostró muy contenta por estar en casa, al lado de sus mascotas.

Mire también: Melissa Paredes desactiva los comentarios tras palabras románticas de su bailarín

Anahí de Cárdenas ha pasado por momentos complicados tras batallar por varios meses contra el cáncer de mama. Sin embargo, el que estuvo a su lado en todo momento fue si actual pareja, Elías.

Ahora la pareja decidió dar un paso más en su relación y Elías le propuso matrimonio a la actriz. A través de su cuenta oficial de Instagram, Anahí compartió la emocionante noticia de que está comprometida y pronto pisará el altar junto a su novio.

“Tan feliz de compartir con ustedes este hito en mi vida. Gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. De parte de Elías y yo, les mandamos besos y abrazos”, escribió la actriz junto a las fotografías de ambos y su reluciente anillo de compromiso.

Muchos amigos personales de la actriz como Natalia Salas, Maju Mantilla, Daniela Camaiora, Carolina Cano, y entre otras, la saludaron en los comentarios de la fotografía. Ellos les desearon los mejores éxitos y vibras a la actriz por la nueva etapa que vivirá en su relación.

Además: Jazmín Pinedo le hace peculiar pedido a Papa Noel: “Quiero un marido cama afuera”