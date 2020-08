Andrea Llosa: “No me peleo por rating, ni tonteras”

Compartir Facebook

Andrea Llosa es la figura más vista de ATV, pero aclara, “a mí no me interesan los reinados”. “Somos como la rosa de Guadalupe de la vida real”, afirma.

Su programa diario ‘Andrea’ y el dominical ‘Nunca más’ lideran el rating en la televisora y así lo demuestran las cifras que arroja diariamente Ibope Time, empresa medidora del rating. Sin embargo, la conocida periodista y conductora resalta que todo es “trabajo en equipo” y dice que no cree en reinados aunque se ha vuelto una sensación en Tik Tok.

-¿Te has convertido en la reina del Tik Tok?

Estoy obsesionada, eso comenzó como una broma. Un día mi productora me dijo para hacer un Tik Tok y me obsesioné, la verdad me divierto, me relajo un montón. Tengo varios videos que aún me falta publicar.

-‘Andrea’ está liderando el rating diario del canal. ¿Eres la reina de ATV?

No, eso de reinados son tonterías, eso es chamba de equipo. Eso de reinados no lo tomo para nada en serio pero si, justo me acaban de mandar el rating y lo hemos hecho bien, así que mostro.

-Sobre todo porque un programa diario es difícil

Los dos programas son complicados. El del domingo mucho más pues estamos en plena pandemia y hay noticias que van cambiando en la coyuntura.

Además competimos de igual a igual con los bravos como Cuarto Poder, Panorama, Punto Final y nosotros arrancamos a las 8:30, es difícil pero también nos va muy bien.

-¿En esta época de pandemia fue difícil conseguir los casos?

Ha sido más difícil porque no podíamos llegar a las personas y en ambos programas hay cámaras escondidas y si nadie sale a la calle es raro, entonces cómo chambeas.

En ‘Andrea’ también es complicado porque si no se sale la gente cómo las trasladamos.

-Y también debes seguir los protocolos por el contagio ¿hubo casos?

Sí, en todos los programas hubo casos, ahorita no hay nadie gracias a Dios. Sí hubo personas que han estado con COVID y obviamente se fueron a su casa, son cosas que uno trata de evitar pero no se puede.

-¿Te realizas pruebas COVID?

Me hecho la molecular hace como 15 días y salió negativo, a los chicos también se les hace pruebas, si estás un poco resfriado ni te acerques al canal.

-¿Cuál crees que es el jale para que tus programas lideren el rating?

Creo que es la confianza, los programas son interesantes y tienen un final. Siento que lo que le gusta a la gente es la solución, es como una Rosa de Guadalupe pero de la vida real.

-Con estos resultados le respondes a quien decía que tu programa le dejaba poco colchón…

(Risas) Crees que a mí me puede importar lo que diga la gente, nunca me ha importado pero ahora menos porque con dos programas, solamente me falta el sábado (risas). Lo estoy pensando, no creas que no (risas), me pongo recontra angurrienta y con mi productora tomamos de lunes a domingo (risas) pero todavía no. Lo estoy pensando.

-Lo que sorprende que Magaly (Medina) se haya metido contigo, tú que no te metes con nadie…

Bueno cada quien se hace cargo de lo que quiere decir, nosotros y siempre digo nosotros porque en mi caso trabajo en equipo y mi equipo para mí lo es todo.

El reinado del rating es una ridiculez, las cifras lo tiene Ibope y la prensa, aquí no hay nada de lo que yo pueda decir porque la gente no es tonta. No me peleo por números ni por tonteras, ni respondo esas cosas porque me parece hasta poco elegante hablar de cifras.

-Al final la mejor respuesta es tu trabajo…

Exacto, yo respondo con mi chamba y el canal lo sabe.

-No quieres coronas…

La única corona que tengo es la chela que me voy abrir en un rato (risas). Acá no hay reinados ni estrellas ni tonteras, acá hay un equipo y trabajo y que dure el tiempo que tenga que durar porque es parte de la vida, no me hace ruido esas cosas y al final cada quien habla con su trabajo.

Para mí, con la pandemia que estamos viviendo, lo más importante es mi familia y mi trabajo, en ese orden.

