Andrea Llosa: “Yo fui antes que Lady Guillén”

Por: Verónica Rondón /// Fotos: Diego Vértiz

Directa, clara y sin tapujos. Así es Andrea Llosa, quien a partir de hoy a las 8:30 p.m. ingresará con su programa ‘Andrea’, espacio que busca unir a las familias, con historias reales. En conversación con Karibeña, la periodista confesó que no le molesta que comparen su programa con el de Lady Guillén y cuenta que es feliz con sus 15 años de matrimonio.

– Dejaste ‘Andrea al medio día’ para meterte de lleno a ‘Andrea’

Sí y el mensaje de ‘Andrea’ es que nunca es tarde para volver a comenzar. Va dirigido a las personas que están desesperanzadas y sienten que su vida no vale nada. La gente que viene al programa, aparte de exponer su historia, se va a ir con ayuda psicológica y legal.

– ¿Te molesta que comparen tu programa con el de Lady Guillén?

Te soy sincera, no me molesta, porque no me comparan con Lady. Por ahí pueden decir ‘ay es un programa como el de Lady’, pero no me puedes comparar porque yo llegué antes pues… Lady empezó después.

– Los cibernautas dicen que estás en contra de los hombres porque te han engañado o tratado mal…

Han dicho cosas tan alucinantes, como que odio a los hombres porque mi papá me abandonó a los 2 años. Mi viejo nunca me abandonó, mi viejo sigue hasta el día de hoy conmigo. Dicen que odio a los hombre porque el esposo me dejó, cuando yo tengo 15 años de casada, tengo un matrimonio afortunadamente bonito y con hijos felices. Todas esas cosas me picaban antes, pero entendí que es gente que no tiene nada que hacer con su vida.

– ¿Sientes que son injustos contigo?

No, recibo más comentarios bonitos que feos. En la calle nunca nadie se me ha acercado a decirme cosas feas, es más acabo de enterarme que tengo un club de fans que fue formado por un hombre y vive en Chiclayo.

– Comentaste que te gustaría entrevistas a George Forsyth ¿En algún momento mandó un intermediario?

A mí también me llamaron. Me dijeron ‘una persona allegada se quiere reunir contigo’ y yo le dije que no tengo nada que hablar con esa persona, que la única manera de que yo me siente hablar es con el mismo George Forsyth.

– Susan Ochoa y Marisol señalaron que fueron maltratadas en ‘El artista del año’ ¿Tú viviste algo similar?

No sé qué habrán vivido ellas, pero el tiempo que viví con Gisela me trató súper bien y su producción es extraordinaria. Siento que hay un cargamontón, Gisela me cae bien y me parece injusto que la critiquen de esa manera.