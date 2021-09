Andrea Luna defiende a ‘Ricolas’ de un desatinado comentario en redes

Compartir Facebook

Esta vez Andrea Luna volvió a acaparar la atención pues la actriz salió a enfrentar a un usuario que se ‘le fue la lengua’ cuando comentó sobre Andrés Wiese.

Después de su ‘ampay’ del tremendo ‘chape’ con Andrés Wiese la popular Andrea Luna ya no le aguanta pulgas a nadie pues como se recuerda hace unas semanas salió a decir de todo en Instagram, pues la actriz mencionó que no por ser mujer puede ser considerada una pu**, fuertes declaraciones que dieron vuelva por toda la farándula.

En esta oportunidad Andrea publicó como de costumbre una foto de ella en sus redes sociales y un usuario se atrevió a decirle unas fuertes palabras que desató el enojo en Luna.

“Así es cuando prefieres lo superficial. Andrés Wiese, muy simpático por fuera pero mañoso, un maltratador de mujeres, pervertido. Pietro (Sibille) no tan guapo tal vez, pero era un caballero, amable, etc. Y ella lo traiciona. Así es la gente hoy en día en general, solo le importa lo superficial”, escribió el detractor.

De inmediato Andrea no se iba a quedar callada ante las falsas afirmaciones que comentó el usuario.

“Cuéntanos a todos desde cuándo eres tan amigo de ellos y cómo sabes la verdad de todo. Estamos sorprendidos. Por favor, déjanos tus teléfonos para que nos cuentes la vida de más famosos”, increpó.

Andrea Luna sorprende al demostrar sus habilidades para llorar frente a cámaras

¡Impactante! La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram sus dotes en la actuación en compañía del actor Sebastian Stimman.

Andrea Luna decidió sorprender a sus seguidores demostrando su talento para la actuación y compartió un clip donde intentaba llorar frente a cámaras. Cabe indicar que estuvo acompañada del actor Sebastian Stimman quien la retó a llorar: “No te creo, llora, ¡llora!”.

A lo que la actriz pese a su esfuerzo, no pudo dejar salir ninguna sola lágrima, a lo que pidió perdón a sus seguidores por decepcionarlos: “I just love when I disappoint you”, escribió en el video.