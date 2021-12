Andrea San Martín le regaló un iPhone a su hija de 6 años por Navidad: “es una niña responsable”

Compartir Facebook

La exconductora de televisión, Andrea San Martín, pasa la navidad en compañía de Sebastián Lizarzaburu y sus dos menores hijas. Recientemente, compartió la noticia que le regaló un celular por Navidad a su hija Maia de 6 años de edad.

A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió el preciso momento en que le dio el celular a su menor hija, quien evidentemente se emocionó al recibirlo.

“No lo podía creer, pero realmente se lo merece. Una niña responsable, respetuosa, obediente, comprensiva y muy agradecida. Sebastián y yo pensamos mucho antes de regalárselo, pero llegamos a ciertas conclusiones”, empezó diciendo.

Los niños de ahora no son ajenos a la tecnología y Maia ha sido muy respetuosa de nuestra política en casa respecto a ese tema, ya que no compartimos la idea del exceso uso de estos aparatos. Éramos conscientes de la importancia que significa para ella que le brindemos confianza conforme demostraba su desarrollo”, agregó San Martín.

Además, reveló que el teléfono de su hija está configurado “para que no pueda bajar o hablar con nadie sin autorización” suya o de Sebastián.

“El acuerdo es que lo usará cuando no esté en casa y pueda mantenerse en contacto con nosotros. De paso que incentivamos mayor comunicación”, finalizó Andrea San Martín en su post.

Juan Víctor sobre Andrea: “se golpea el pecho diciendo que es una excelente madre”

“Se golpea el pecho diciendo que es una excelente madre y yo en su momento lo veía así también, pero después de todo lo que me he enterado, después de las carencias que ha tenido mi hija, que no puedo mencionar porque ya son temas más delicados”, dijo Juan Víctor.

La expareja de Andrea San Martín dijo que siempre sospechó que algo no estaba bien en ella, por lo que nunca quiso ser su pareja.

“Yo veía eso, yo veía que era una buena mamá, pero por ahí que sí veía algo que decía mmm… acá algo no está bien, pero por algo es que yo nunca tuve la iniciativa de intentar algo”, explicó el extripulante de cabina.

