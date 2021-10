Andrea San Martín rompe en llanto por ataques de Juan Víctor: “Sigue siendo mi familia”

Compartir Facebook

La ojiverde salió a hablar tras los ataques y comentarios que ha recibido de parte del padre de su hija menor.

Andrea se ha alejado de las redes sociales y los medios porque no quiere hablar ni responder a los ataque de Juan Víctor. Ella se pronunció al respecto en el programa ‘La Banda del Chino’ sobre cuál es el momento para ella en el que el padre de su hija menor decidió enfrentarse a ella.

“Mi vida ha sido dedicarme a mi casa, a mis hijas, a mí trabajo. ¿Dónde explota el tema? Cuando yo decido rehacer mi vida. Yo no voy a salir a responder a ningún ataque, así el ataque haya sido público o privado, cuando una persona no está dispuesta a dialogar y lo único que quieren es pelear, yo no tengo por qué contestar”, dijo Andrea.

Ella quiere dejar en claro que no tiene intenciones de pelear con su ex pareja ni con nadie dado que es el padre de su hija y sigue siendo parte de su familia. La ojiverde con la voz quebrada, asegura que no solo es familia de su hija menor, sino que de las dos porque para ellas no hay diferencias.

“Yo no voy a llegar a eso con personas que uno son mi familia y dos que mis hijas quieren. Y voy a incluir a las dos, porque para los dos son su familia. Son familia directa de mi hija menor, pero mi hija mayor les tiene el mismo cariño”, comentó la ojiverde.

Andrea no tuvo problemas con pareja de Juan Víctor

San Martín dejó en claro también que de parte de Juan Víctor el caso es similar al de ella y Sebastián Lizarzaburu. Pues, su ex pareja tiene una familia formada ahora y su menor hija pasa gran parte del tiempo con ellos y Andrea nunca hizo reclamos al respecto.

“Él tiene su familia compuesta por su pareja que comparte con mi hija, que viaja con ella y duermen en la misma casa. No (he tenido problemas con la situación) y es por eso que a mí me sorprende”, dijo.

“Yo por mi tranquilidad, por mi actuar y por mi ejemplo hacia mis hijas no voy a decir ni media palabra. Pero sí tengo que invitar a que se retracten”, agregó.

