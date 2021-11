Andrés Hurtado echa tierra a la invitación de Katia Palma: “Solo como caviar y sushi”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! El conductor se pronunció en sus redes sociales para aclarar que sus gustos son muy finos y exquisitos.

Andrés Hurtado volvió a generar polémica al dejar en claro sobre sus preferencias en la comida y muy fiel a su estilo asegura que sus gustos son muy caros esto aplica para las marcas de ropa y de alimentos.

El cómico choteó a Katia Palma, pues lo invitó a comer unos tacos, Andrés a través de su Instagram le dejó una contundente respuesta: “Solo como caviar y sushi, amiga. Sorry mándale mejor a Manolo Rojas”, contestó generando miles de carcajadas entre sus seguidores.

USA HILO DENTAL ROSADO

El carismático Andrés Hurtado aprovechó su programa para resaltar sus lujosas prendas de muy alto precio.

“Lo que me cuesta a mi ponerme mis gemelos Louis Vuitton”, fue lo que dijo el conductor para que ponchen su vestuario. Pero eso no fue todo, también contó que sus calcetines son de la marca “Prada”.

Un integrante del equipo de producción aprovechó para bromearlo y aseguró que sus calcetines son de marca “Lancaster”, a lo que el presentador se molestó y acotó que sus zapatos era “Versace”.

El equipo de producción continuó con la broma e indicaron que sus calzoncillos son de la marca nacional “Bostón”, pero Andrés aclaró y dijo: “La gente sabe perfectamente que yo uso… No, Boston no. Yo uso hilo dental, hoy día me he puesto un hilo dental rosado precioso”, afirmó.

