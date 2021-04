Andy Rivera le echa el ojo a Yahaira

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Desde Miami, el cantante de música urbana Andy Rivera se comunicó con Diario Karibeña para conversar sobre su más reciente lanzamiento ‘Increíble’, que ya tiene más de nueve millones de visualizaciones en YouTube.

Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, la estrella colombiana que ha hecho feat con Manuel Turizo, Río Roma, Karol G, Zion & Lennox, entre otros confiesa que le gustaría hacer dúo con Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt.

Mira además: Milena Zárate espera que la separación de Magaly con su notario no haya sido por infidelidad

–Cuéntanos sobre este nuevo tema que acabas de lanzar…

‘Increíble’ ha sido una bendición. La música me sigue rescatando en un momento que tengo el corazón quebradito, es la primera canción del año. Esto sigue (la pandemia) y extraño a mi gente pero la música sale y la gente la sigue disfrutando.

–Ya hiciste colaboraciones con Ezio Oliva ¿Tienes planes de hacer algún feat con otro cantante peruano?

Siempre he sido fanático de lo que pasa musicalmente en Perú. Me gusta mucho lo que hace Yahaira Plasencia con su salsa, su forma de bailar. También me gusta mucho la música de Josimar y Daniela Darcourt, espero en algún momento hacer algo de música con ellos.

Mira además: Sully Saenz dedica un tierno mensaje a su pequeño hijo

–¿Musicalmente que se viene para Andy Rivera?

Lo que se viene es algo más romántico, se viene un álbum con algunas colaboraciones muy chéveres. Estas adversidades han ayudado a que la creatividad fluya, son momentos en los que estamos muy sensibles, muchas personas no han podido verse con sus seres queridos y quiero un álbum que transmita esa cercanía.