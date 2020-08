Angie Arizaga tendría nuevo galán y le incomoda que la vinculen con ‘Jota’ Benz

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Angie Arizaga y ‘Jota’ Benz siguen dando que hablar. Esta vez, Sheyla Rojas y Jaime «choca» Mandros, revelaron que a la «negrita» le molesta que la sigan vinculando con ‘Jota’ Benz, pues estaría rehaciendo su vida sentimental con otro galán.

“No quiere que la relacionen con él porque está soltera y le queman el mercado con ‘Jota’. Angie está linda, ya dijo que los dos son amigos, que no pasa nada y cada uno es libre de hacer su vida como guste”, precisó.

“Lo que no nace no crece. Un amigo de ambos me ha comentado que ella está en otra”, contó Choca.

En tanto, Angie reiteró que le incomoda que la vinculen con Benz. “Me causa gracia que sigan con eso y también es un poquito incómodo”, dijo.

ANGIE ARIZAGA HABLÓ DE SU INCOMODIDAD POR RETOS CON «JOTA» BENZ

Angie Arizaga habló acerca de su evidente seriedad por los retos que enfrentó recientemente con Jota Benz en EEG. «Cada uno hace su vida, entonces ¿involucrarnos para qué?», cuestionó a modelo.

Arizaga dijo que «le da gracia que sigan con eso, pero también es un poquito incómodo». Jota, por su parte, dijo que su amistad con Angie se mantiene en buenos términos, aunque a causa de la cuarentena se distanciaron un poco.