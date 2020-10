Angie Jibaja sobre sus hijos: “Muero por abrazarlos y apachurrarlos”

View this post on Instagram

Una cuarentena un bache…. Nunca reemplazara todos los momentos de felicidad a su lado hijos.Jehová es justo .y La justicia existe en pais . Muero por abrazarlos besarlos apachurrarlos y compartir a lado de ustedes lo que nos quede para siempre hasta el reino de Jehová aquí mismo en la tierra …los amo mis amores. Que Dios bendiga a todas sus familias