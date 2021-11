Anthony Aranda se pronuncia tras ampay con Melissa Paredes: “No soy de piedra”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El bailarín del ampay con Melissa Paredes se animó a hacer su descargo en redes sociales sobre las críticas que viene recibiendo.

Anthony Aranda es el bailarín de ‘Reinas del show’ que protagonizó cariñosos momentos con Melissa Paredes, dentro de su vehículo cuando ella seguía casada. El bailarín no se había querido pronunciar hasta el momento, pero tras varias semanas desde el ampay se animó a hacer su descargo en redes sociales.

Anthony se refirió a todas las críticas que recibe por presuntamente haber roto la familia de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Y es que el bailarín ha recibido más de un calificativo en el que lo insultan por haberse metido con una mujer casada.

“Hay gente que sin conocer a las personas señalan, critican y hablan mal, no soy de piedra y eso también me afecta, pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que sé la clase de persona que hoy soy”, dijo.

“Respeto la opinión de TODOS y por eso me mantengo al margen, he recibido miles de calificativos negativos, pero YO SÉ QUIEN SOY y la gente que me conoce de verdad TAMBIÉN. Seguiré haciendo lo que con mucho esfuerzo, tiempo, inversión y dedicación logré y es HACER DANZA”, agregó.

Mire también: Peluchín ‘chanca’ al ‘gatito activador’ por decir que el ampay lo perjudicó: “Hay que ser conchán”

La actriz, Melissa Paredes, se mostró emocionada por el gran ramo de rosas que le llegó a su nuevo ‘depa’ como sorpresa de parte de un misterioso galán.

Melissa Paredes ya es una mujer completamente soltera y parece que los pretendientes no pierden el tiempo de conquistarla. Y es que a través de sus historias de Instagram, la actriz compartió que recibió una sorpresa romántica de parte de un misterioso galán.

Según mostró en sus historias de Instagram, Melissa acaba de llegar a su nuevo ‘depa’ de soltera y la sorprendieron con un gran ramo de rosas rojas. “Miren esta sorpresa llegando a casa, ¿y esta maravilla? Recién voy a ver de quién es”, expresó Melissa al ver el detalle.

Ella se notaba emocionada y luego compartió un clip en el que su pequeña hija, Mía, está cargando un ramo de rosas y ella se lo pide de forma juguetona. “Dame mis flores, ni yo las he visto y tú ya las agarras, dame…” dijo Melissa entre risas.

Algunas horas después ella reveló que ya había leído la tarjeta de la persona que envió el arreglo con una historia de Instagram. Y es que Melissa subió otro clip en el que se tapa el rostro como avergonzada y abraza el ramo de rosas. La historia la acompaña con una canción: “Con flores, te llevaste mi tristeza, con colores…”.

Además: Ricardo Gareca sobre abrazo con Christian Cueva tras gol a Venezuela: “Somos una familia”