Antonio Pavón se defiende por pasar poca manutención: “No gano tanto”

Se defiende. Ante las acusaciones del abogado de Sheyla Rojas porque no le pasa la manutención a su hijo hace 6 meses, el torero español, Antonio Pavón aclaró su situación que le impide cumplir completamente.

Según Pavón, su actual salario no es el mismo que tenía antes cuando le obligaron a pasar 3500 soles mensual por manutención. Ahora, no goza de una solvencia similar, por lo que no puede entregar esa cantidad, sino solo 1000 soles.

“Antes ganaba más y pasaba más. Ahora cobro menos y no puedo pasar tanto, pero siempre les deposito. Sheyla quiere arrastrarnos a todos y embarrarnos con sus escándalos”, señaló el torero español, Antonio Pavón.

La defensa de Sheyla Rojas, John Carlos Rodríguez, indica que, lastimosamente para el torero, la cantidad está estipulada y debe cumplir con ese monto. Pavón no puede pasar lo que desea.

“La pensión de alimentos es 3 mil 500 soles. El señor no puede pasar lo que le da la gana y si usted ve, una de las boletas es de ayer, que ha pagado ayer gracias a la intervención de ustedes y de su programa. O sea, ayer paga y hoy dice que pagó”, reveló el abogado.

No ve a su hijo

El torero español, Antonio Pavón, reveló que Sheyla Rojas no deja que su hijo visita a su familia en su país, ya que le impide los permisos.

“El pasado diciembre, que estuve en Lima para traer a Antoñito a pasar vacaciones de Navidad en España, Sheyla no quiso firmar el permiso notarial”, indicó.

