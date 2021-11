«Apechuga no más», le dice Magaly a Patricio tras quejarse por ‘ampay’

Compartir Facebook

Tras las imágenes difundidas por las cámaras de Magaly donde se ve al guerrerito Patricio Parodi en besos y caricias con Luciana Fuster, el modelo usó sus redes sociales para quejarse por invasión a la privacidad.

Se fue con todo y es que el día de ayer Magaly Medina le dedicó unos minutos de su programa para hablar sobre las declaraciones que dio Patricio en sus redes bastante molesto aparentemente por el ‘ampay’.

“Nosotros lo hemos grabado en una fiesta, no todo el día como él dice. No me siento aludida, pero sí tengo que decirle algo al ‘Pato’… Que así como hemos grabado a través de una ventana chapando con Luciana Fuster, igual si él está en un ventanal de su casa, la gente de afuera puede grabarlo, no hay nada ilegal en eso”, comenzó diciendo.

Pues en las imágenes de Magaly se ven que los ‘chacales’ grabaron desde una larga distancia la ventana del departamento, no hubo alguna imagen que haya sido grabado dentro del domicilio, es así que la conductora no se sintió ofendida ni aludida por las palabras del influencer.

Además la ‘Urraca’ le dijo que si quería hacer sus cosas ‘caleta’ debió ser más prevenido y no exponerse a las ventanas de donde se encontraba en la que cualquier vecino pudo haberlo grabado.

“Hay que aceptar lo que tenemos… Exhibición diaria en televisión, aprecio del público, redes, somos populares, entonces, ¿para qué nos quejamos? Ya quiero ver al ‘Pato’ cuando la gente ya no hable de él… Esto es lo que mantiene vigente a un artista. Apechuga no más”, finalizó la pelirroja.

Palabras de Patricio tras ‘ampay’

Pero, ¿Qué fue lo que dijo el ‘chico reality’ sobre las imágenes filtradas?, pues Patricio Parodi se mostró bastante incómodo y molesto por el ‘ampay’ donde confirma que el modelo tiene un romance con Luciana Fuster.

«¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen por Tv nacional ya me parece un exceso. ¿No se supone que hay un ente que regule esto?», dijo inicialmente el influencer.