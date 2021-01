Armonía 10 evalúa cancelar su primer concierto presencial en Comas

Compartir Facebook

En comunicación con Radio Karibeña, Walter Arturo Lozada Floriano, gerente general de la agrupación Armonía 10, indicó que aún no han tomado la decisión de cancelar el concierto, pero no descartó una posible evaluación de hacerlo en medio del contexto.

Lozada además remarcó que están a la espera de lo que diga la Municipalidad de Comas sobre si el concierto se llevará a cabo o no al final y destacó que mientras no tengan esa información no emitirán un comunicado oficial al respecto.

Pese a que un medio local afirmó que este primer concierto presencial que se llevaría en el norte de Lima había quedado cancelado definitivamente, todavía queda una esperanza para los seguidores de la banda.

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE DE COMAS?

Desde sus redes sociales y en comunicación con Latina, el actual alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, indicó que no podemos exponernos a este tipo de eventos pues podríamos entrar en una segunda ola más rápido.

“Tenemos que evitar aglomeraciones, esto tiene un impacto negativo en los vecinos. Tienen derecho al trabajo, pero hay que generar los mecanismos necesarios. El alcalde no da los permisos, de eso se encarga el área de licencias, pero puedo decir que no podemos darnos el lujo de tener fiestas o convocatorias masivas, no podemos permitir eso en un distrito que ha sido tan golpeado por esta enfermedad”.

