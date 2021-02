Austin Palao enfocado en su carrera musical tras ser ‘sacado’ de EEG

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Voltea la página. El “chico reality”, Austin Palao, prefiere olvidarse del impase que vivió en el programa de competencia, Esto es Guerra, donde fue expulsado en vivo, ya que ahora se concentrará en su carrera musical.

A través de redes sociales, el “bonito” compartió un pequeño video donde se le ve cantando junto al dúo “Idéntico”, pues quiere enfocarse en revivir su trayecto como cantante, donde sorprendió a más de uno.

“Lo que se viene con mis hermanaos Idéntico”, colocó como leyenda al clip donde demuestra su talento como solista. Esta vez, quiere volver a dar que hablar con su voz, alejado del programa Esto es Guerra.

También te puede interesar: Rosángela a ‘Zumba’ por contraer el virus: “Te estimo un montón, recupérate”

Como se recuerda, Austin Palao mencionó que se sentía inseguro al realizar una prueba de altura en el reality de competencia, pues, a pesar que le gustan ese tipo de exigencias, pensó que caería al vacío por no estar bien sujeto al arnés.

“Este tipo de competencia, en lo personal, me gustan, pero es preciso que, en esto tipo de competencias, se tenga el mayor cuidado posible. (…) Ahora, lo que me molesta es que sentí un vértigo increíble. Sentí que, literalmente, me iba a morir. (…) En verdad, no vuelvo a hacer pruebas de altura acá”, señaló el competidor.

La producción de Esto es Guerra no tomó de buena manera la crítica y decidió sacarlo del programa.

También te puede interesar: Ivana Yturbe quiere bajar la ‘pancita’: “Empezaré la dieta”