Australiana con dos vaginas contó su experiencia: “me hicieron sentir que estaba loca”

Una joven australiana con una rara condición que la hace única: tiene dos vaginas. Ella cuenta que no supo de su condición hasta 16 años. En el presente artículo, te contaremos todo lo que reveló.

Tee Bartlett, la joven australiana compartió su historia en un reportaje realizado por la agencia Caters News. Allí, contó que el día que quiso usar un tampón llamó a su madre para preguntarle en cuál de las dos aberturas debía introducirlo. Su progenitora no comprendió le preguntó, pero cuando fue donde su hija para ayudarla, comprobó que la consulta tenía sentido.

El descubrimiento fue un verdadero shock, especialmente porque la familia de la joven temió esta padeciera alguna grave malformación. A su vez, los médicos tardaron un tiempo de darse cuenta de lo que sucedía con la paciente.

Bartlett dijo que tan pronto como le dijo que tenía dos orificios en su órgano genital, su madre la llevó a una cita con el médico. Sin embargo, los profesionales le dijeron que no pasaba nada. «Los dos médicos a los que fui ignoraron todo lo que dije y me hicieron sentir que estaba loca», dijo la joven. «Luego vino otra doctora, miró allí [los genitales], luego me miró y dijo ‘no, es normal’; y casi nos echó de allí», continuó en su relato.

Tee dijo que no fue hasta una tercera visita que un médico notó que tenía dos orificios vaginales, pero dijo que era normal. Al final, la australiana descubrió que tenía una anomalía congénita, el llamado «tabique vaginal», que se produce cuando el tejido divide la vagina en dos partes.

Finalmente, la joven consultó a un reputado especialista en ginecología, quien hizo un diagnóstico acertado el facultativo advirtió a Bartlett que la anomalía podría dificultar su vida sexual, ya que el espacio de penetración era solo la mitad de lo que se considera normal. Entonces, seis meses después, la joven se sometió a una cirugía para extirpar el tabique.

Mediante exámenes se pudo constatar que el tejido dividía todo el canal vaginal de Tee, llegando muy cerca del cuello uterino. «Aparentemente, el tabique vaginal es normal en los bebés aún en el útero, pero debería disolverse luego», explicó la joven.

«El mío nunca se disolvió y era un poco más grueso y largo de lo habitual, por eso tuve que someterme a una cirugía», detalló.

