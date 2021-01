“Ayúdanos a sobrevivir con dignidad”: Susana Baca a Sagasti por los artistas

Compartir Facebook

La reconocida artista nacional y ganadora de tres Grammys Latinos, Susana Baca, envió un emotivo mensaje sobre la cuarentena al presidente Francisco Sagasti en una carta extensa a través de redes sociales.

“Querido Francisco, siempre has sido una persona comprometida con la cultura (…) Ayúdanos a sobrevivir con dignidad. Nadie quiere ver a mis compañeros músicos vendiendo golosinas en los ómnibus. Ver a mis amigos músicos dejando ser los artistas que somos para convertirnos en mendigos. Para recibir las sencillas monedas de la gente. Porque ya no hay espacios de trabajo”, escribió.

“Hay un gran afecto entre nosotros. Cuántas veces has sido mi público y me has aplaudido. Ahora me toca ser tu público. Y quiero aplaudirte como presidente”.

La artista aseguró que sus colegas están pasando momentos difíciles debido a las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno a fin de mitigar la propagación del virus.

“En el caso de los artistas, no se ha dado casi nada. El fondo que con tanto bombo se entregó para salvarnos del confinamiento, no alcanzó ni siquiera para el 10% de los artistas”, continuó.

Finalmente, la cantante sentenció con esta emotiva frase: “Francisco, no le concedamos el chance a que esta crisis enferme también la creatividad o la creación y la libertad que tiene el artista”.

