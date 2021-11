Bailarín sería quien le envía regalos a Melissa Paredes por este peculiar detalle

Compartir Facebook

Usuarios notaron un detalle en los detalles románticos que recibe Melissa, que revelarían que bailarín, Anthony Aranda, es quien envía los regalos.

Anthony Aranda y Melissa Paredes siguen dando de qué hablar. Los protagonistas del ampay que ocasionó el término del matrimonio de Melissa con el ‘Gato’ Cuba, se estarían mandando regalitos y continuarían con lo que habían puesto en pausa cuando se reveló el ampay.

Y es que Melissa anunció contenta en redes sociales que le había llegado un ramo de rosas rojas de parte de un misterioso galán. La actriz, además de la foto del regalo, compartió una imagen en la que se veía la tarjeta de la persona que había enviado el detalle.

Es allí que los usuarios se percataron rápidamente de que en la tarjeta, había un emoji que delataría al bailarín. “Amo cuando sonríes como ahora”, decía la tarjeta, junto al emoji, el mismo que ha usado Anthony Aranda en más de una ocasión en sus redes sociales.

Las imágenes y los detalles del regalo, salieron en el portal de Samuel Suárez, ‘Instarándula’. Es por eso que el periodista también lanzó su opinión respecto al tema y dejó entrever que Melissa se había comprado rosas ella misma y estaría jugando con la mente de sus seguidores.

Anthony Aranda: “No soy de piedra”

El bailarín del ampay con Melissa Paredes se animó a hacer su descargo en redes sociales sobre las críticas que viene recibiendo.

Anthony Aranda es el bailarín de ‘Reinas del show’ que protagonizó cariñosos momentos con Melissa Paredes, dentro de su vehículo cuando ella seguía casada. El bailarín no se había querido pronunciar hasta el momento, pero tras varias semanas desde el ampay se animó a hacer su descargo en redes sociales.

Anthony se refirió a todas las críticas que recibe por presuntamente haber roto la familia de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Y es que el bailarín ha recibido más de un calificativo en el que lo insultan por haberse metido con una mujer casada.

“Hay gente que sin conocer a las personas señalan, critican y hablan mal, no soy de piedra y eso también me afecta, pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que sé la clase de persona que hoy soy”, dijo.

“Respeto la opinión de TODOS y por eso me mantengo al margen, he recibido miles de calificativos negativos, pero YO SÉ QUIEN SOY y la gente que me conoce de verdad TAMBIÉN. Seguiré haciendo lo que con mucho esfuerzo, tiempo, inversión y dedicación logré y es HACER DANZA”, agregó.

