El último domingo Lidia Iquise Huahualuque de 49 años, acude con su actual pareja Luis Gustavo Mendoza y su hija de 17 años a la fiesta patronal por la Virgen de la Inmaculada Concepción en el local Morcolla Grande en Villa María del Triunfo. Lo que sus familiares jamás imaginaron fue que dejarla en el lugar junto a unas amistades, sería la última vez que la verían con vida.

Habla el esposo

Todo indica que en la festividad, se encontraría con el planchador y aprendiz de músico, Omar León Vega, principal sospechoso del crimen ocurrido en lo más alto del asentamiento humano Centinela y que aún sigue no habido. “Ella era muy alegre. Siempre íbamos juntos a las fiestas. Su hija menor también es inseparable. No sé qué pasó el domingo. La niña se fue en la tarde porque estaba cansada y a las 9 de la noche yo le comenté para irnos a la casa. Lidia me dijo que quería seguir bailando. Entonces me fui porque ahí estaban unos amigos suyos”, cuenta Luis Mendoza, pareja de la mujer desde hace cinco años.

Nunca volvió

Lo que pasó después hasta ahora es una incógnita. Mendoza refiere que se despertó el mediodía del lunes ya en su casa y que las hijas de su conviviente le comentaron que no había llegado a casa. “Ella se quedó con mi celular y aparte tenía dos teléfonos. Toda la mañana le timbraron y no contestaba. Pasado el mediodía fue imposible saber de ella, sus números estaban apagados”, refiere. Roxana, hija mayor de la víctima, contó a Karibeña desconocer que amistades se quedaron con su madre en la fiesta costumbrista.

¿Con quién se quedó?

“Queremos ubicarlos y qué nos digan como mi mamá sale de ahí, con quien lo hace, para saber que la llevó hasta Centinela”, refiere. Lidia Iquise administraba un comedor popular en Pamplona Alta, pero jamás pudo dejar sus raíces provincianas. Ella aprovechaba cada invitación a fiestas costumbristas para participar bailando con trajes típicos. Las imágenes las compartía en sus redes sociales.

Transmitió fiesta

En tanto, el principal sospechoso usó su cuenta de Facebook para transmitir dos veces una fiesta costumbrista en la que habría participado la víctima y su familia. Las imágenes son vitales pues registrarían lo que fueron las últimas horas con vida de Iquise. Sobre el paradero de León, aún es desconocido. Equipos especiales de la Policía trabajan en dar con él que usó un arma para dispararle en el pecho a la mujer y acabar con ella.

El dato

Los detectives del Depincri de Villa María del Triunfo, ahora citarán al actual conviviente de Isique para su manifestación y no se descarta que otros asistentes sean requeridos por las autoridades.

Giancarlo Andía