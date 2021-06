Bebé de cinco meses muere tras tener el 80% de los pulmones comprometidos

Compartir Facebook

A consecuencia del virus, un bebé de cinco meses falleció tras tener el 80% de sus pulmones comprometidos, así lo confirmó médicos que vieron el caso.

La recién nacida, Sarah Vitória Domingues Góis, fue trasladada al hospital de San Pablo, Brasil debido a una infección urinaria. Sin embargo, a los pocos días comenzó a sentir síntomas de infección por covid.

Su madre Sameque Vitória Góis de 22 años afirmó que su criatura estaba sana y no tenía ninguna patología previa, pese a nacer prematuramente. “Cuatro días después (de llegar al hospital), noté que comenzaba a mostrar síntomas parecidos a los de la gripe”, dijo.

Tras el diagnóstico, la menor tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital Infantil, donde pasó una semana ingresada. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, la niña fue empeorando.

“Tenía fiebre alta de 40 grados y tenía una anemia muy fuerte. Además, sufrió un neumotórax, y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, para que le pusieran drenajes en los pulmones para sacar al aire. Casi no podía respirar”, comentó la joven madre.

Luego del fatídico deceso, la madre utilizó sus redes sociales para advertir a la población no bajar la guardia y usar siempre mascarilla. “Sé que mi beba vino a dar una advertencia a las madres. Y la advertencia es: use siempre una máscara. No dejes que nadie se acerque a ti ni a tus bebés. No recibas visitas. Este virus es traicionero y puede matar a tus hijos”, concluyó.

Mujer mató a su padrastro porque la violaba y la obligaba a prostituirse

12 años de vivir un infierno al lado de su padrastro quién tiempo después se convertiría en su marido, una mujer lucha por no ir presa después de matarlo.

Esto ocurrió en Francia donde Valérie Bacot fue golpeada y obligada a prostituirse, harta de maltratos le puso fin a la vida de la persona que fue su peor pesadilla.

El 13 de marzo de 2016, Valérie Bacot, en ese entonces de 35 años, mató a Daniel Polette, de 61 años. Con la ayuda de dos de sus hijos, enterró su cuerpo en un bosque, pero fue denunciada y detenida en octubre de 2017.

A los 17 años salió embarazada de su agresor y su madre la boto de la casa por lo que no le quedó otra alternativa que mudarse con Daniel.

Donde empezaría su martirio ya que según cuenta Daniel la golpeaba con martillo por cosas que no le gustaba e incluso la ahorcó hasta desmayarse.

«Tenía miedo todo el tiempo, quise huir mil veces”, dijo la pobre mujer a los medios.

