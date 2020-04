¡Bengoechea se confiesa! Extécnico de Alianza Lima cuenta algunos pormenores de su decisión de renunciar

Compartir Facebook

Mostrando un nuevo look. Pablo Bengoechea, contó algunos pormenores del por qué optó en dar un paso al costado en Alianza Lima. El estratega charrúa sigue pensando que su exequipo aún está a tiempo para salir campeón.

«Contra Nacional era mi último examen para confirmar que no estábamos por el camino correcto. Y es que consideraba que en el grupo no hablábamos de fútbol todo el día como pasaba en anteriores temporadas y que había temas que nos desviaron la atención. Sin duda las horas anteriores de ese partido de debut no fueron como hubiéramos querido y el inicio mucho menos, por ello, tras el gol a los 15 segundos, dije en ese momento que este sería mi examen final. Si le dábamos vuelta, yo era el equivocado, de lo contrario, lo que venía pensando, se ratificaba», señaló Bengoechea en una entrevista a su hija Elo Bengoechea en UCI Deportes.

«La conversación con las personas que manejan el club la tuvimos el viernes, después del primer partido de la Libertadores, ya tenía la decisión tomada, incluso yo no iba a dirigir el Clásico, pero no se encontró quién podía estar en la banca y me pidieron que yo lo haga y como esas personas se portaron muy bien conmigo, acepté», expresó el técnico charrúa.