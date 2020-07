Compartir Facebook

La cantante Briyit Palomino, conocida como la ‘vampiresa de la cumbia’, porque siempre viste de negro debido a su afición por el heavy metal, contó que debido a la crisis económica por la propagación del coronavirus en el Perú, ha optado por ‘recursearse’ con la venta de pan y bizcochos a falta de espectáculos por ofrecer.

“Esta pandemia nos ha agarrado fríos, no es mi año”, sentenció la fundadora de ‘Briyit y su banda’, natural de Puno y muy conocida sobre todo en el sur del país, quien el año pasado empezó a hacerse más conocida en Lima, tras aparecer en el programa de Gisela, donde su estilo desenfadado la hizo destacar y ganar fanáticos.

Pero, el 2020 no es su año, según ella misma confiesa. Y es que le robaron su camioneta y lamentablemente, un familiar cercano falleció a causa del Covid hace apenas dos semanas, lo que la ha puesto muy triste.

“Hace dos semanas falleció mi tía, antes de empezar la pandemia, me robaron la camioneta. Lo material se recupera, pero a mi tía no la voy a recuperar. Este Covid-19 se la llevó, y a pesar de la tristeza, vamos con la fe, vamos adelante. Esta pandemia nos ha agarrado fríos, no es mi año”; contó al programa “En Boca de Todos”.