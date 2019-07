Buenos Aires: Amputan pierna sana a paciente

Buenos Aires. Una mujer de 66 años que fue intervenida en una clínica privada de la localidad de Berazategui en Argentina sufrió la amputación de la pierna sana en vez de la que tenía con problemas, según denunció este miércoles su familia ante la Fiscalía.

Dedo infectado

“El médico no supo qué decirnos“, explicó a la prensa Claudia, una de las hijas de Magdalena Leguizamón, la mujer afectada, que estaba ingresada desde el 16 de julio pasado por una infección en el pie derecho, en concreto en un dedo que le tuvo que ser amputado por necrosis. Pero como la infección siguió avanzando, este domingo los facultativos comunicaron que debían amputar la pierna derecha.

Se dan cuenta

“Ella entró en quirófano sabiendo que iban a seguir con el procedimiento de la misma pierna donde le habían cortado el primer dedito. (…). Cuando la acomodan en la cama, mi hermana se da cuenta de que ese pie no lo tocaron, que le habían cortado la pierna equivocada“, añadió la hija.

El dato

El centro hospitalario de Berazategui no dio una explicación oficial por los hechos, mientras los allegados a Leguizamón piden que ” pague” el médico que intervino a la mujer y que no siga trabajando, para que no le suceda lo mismo a otros pacientes.