Cacho arremete contra la Federación Peruana de Vóley

Tras el fallecimiento del entrenador de vóley Man Bok Park, el conductor Carlos Cacho cuestionó la labor de la Federación Peruana de Vóley, pues según informó nunca ayudaron al instructor coreano cuando se encontraba enfermo.

“No tenemos derecho a visitar a Man Bok Park, su hijo nos dijo: ‘díganle a la gente que rece por mi papá. No queremos nada (de ayuda)’. Cuando uno está muriendo no quiere la ayuda que no te dieron en vida. ¿Para qué? son huachaferías o es para quedar bien”, afirmó el presentador de ‘#Yo Carlos’.

“La Federación Peruana de Vóley nunca se portó de manera agradecida y decente con un hombre que hizo muchísimo. La actitud de la familia de Man Bok Park es justa, no quieren saber nada. Le quitaron su sueldo, viendo a la esposa de Man Bok Park delicada de salud”, agregó. El experto en belleza calificó de “mal agradecidos” a la institución deportiva.