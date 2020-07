‘Cachuca’, líder de Los Mojarras, se recupera de covid-19: “Se llevó a mi madre, mi padrastro y mi hermano”

Compartir Facebook

Cachuca lucha contra el coronavirus desde hace tres semanas. Varios de sus familiares también se vieron afectados.

Hernan Condorí, el popular ‘Cachuca’ contó que se viene recuperando junto a su familia de este mortal virus. Desde hace tres semanas viene luchando contra este terrible virus y cuenta que ya perdió a su madre, padrastro y también a su hermano, quienes también se contagiaron de este virus.

“A mí no me daba y hace tres semanas me empezó a dar de una forma gradual. Todos ya habían pasado (por esta enfermedad), algunos murieron y yo estoy saliendo ileso” preciso el cantante. Cabe resaltar que su esposa también se contagió con este mal.

Adelantó también que se viene recuperando y que pronto contará su testimonio de supervivencia “en medio de esta desgracia donde los pobres son más solidarios que los ricos”. “He sobrevivido en medio de la muerte. Y ver como este cóctel de COVID-19 y corrupción ha sido fatal para todo el pueblo”, puntualizó.

‘Cachuca’ es un cantante reconocido, con una larga carrera, caracterizada principalmente por fusionar la chicha con el rock. Discos como “Sarita Colonia” o “Ruidos de la ciudad” lo abanderaron y sirvieron para que pueda realizar extensas giras, entre ellas al lejano país de Alemania, en donde difundió su música por 12 ciudades.

“Yo soy compositor y voy a hacer un disco de oro, porque esto no se puede olvidar. No se debe olvidar quiénes se fueron y cómo se fueron, abandonados por políticos que durante tantas décadas no hicieron nada”, finalizó.