Carlos Álvarez tendrá carrera universitaria a sus 56 años: “Voy a estudiar Derecho”

El actor humorístico Carlos Álvarez cierra un año con enseñanzas y más experiencia en el medio artístico. Sin embargo, recientemente reveló que volverá a las aulas a sus 56 años, un reto que se ha puesto y no parará hasta lograr su objetivo.

Álvarez reveló que el problema no es un problema para estudiar y él a sus 56 años demostrará de todo lo que es capaz. “Tengo 56 años y quiero tener una carrera universitaria, y el próximo año voy a estudiar Derecho. No me veo a los 70 u 80 años haciendo de ‘Paolín’, creo que todo tiene un ciclo”, manifestó el actor cómico.

Asimismo, Álvarez descartó que su regreso a los estudios signifique retirarse del mundo artístico. “Me dedicaré a prepararme y paralelamente seguiré con mi trabajo artístico”, reconoció Álvarez.

Vale recordar que, hace un mes el popular cómico contó que recibió una carta notarial por una parodia que hizo sobre el “Pituco de Lima”, personaje que se hizo viral por la frase: “Soy pituco, soy de Lima y tengo clase”.

“Acaba de llegar una carta notarial de este personaje que se hizo muy famoso con motivo del incidente que hubo en Moquegua con una agente de nuestra Policía Nacional… un personaje que decía ‘soy de Lima, soy pituco y tengo clase’”, informó a través de su cuenta de Facebook.

