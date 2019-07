Carlos Valerio estuvo preso y hoy triunfa con su cevicheria

Carlos Valerio Martínez fue un destacado defensa que apareció en el desaparecido Inter de San Borja y posteriormente llegó al Sport Boys, donde jugó varias temporadas. También estuvo en Unión Minas y Melgar. En 1992 fue convocado a la selección Sub-23 que participó en el Preolímpico de Paraguay que era dirigida por Fernando Cuellar y donde alternó con Roberto Palacios, Juan Reynoso, Flavio Maestri, Pablo Zegarra, José Soto, Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, entre otros destacados futbolistas.

Sobre este jugador, el técnico César ‘Chalaca’ Gonzales dijo que Carlos Valerio era un lateral polifuncional que iba por ambos lados. Él lo dirigió en Sport Boys en las temporadas 1993 y 1994.

Por ironías del destino, hace algunos años estuvo recluido en el penal Sarita Colonia del Callao, acusado injustamente de pertenecer a una banda delictiva. Posteriormente, se comprobó que su único error fue haber sido amigo de algunos de esos delincuentes, aunque esos dos años privado de su libertad, nunca lo olvidará.

Una vez que salió del penal y con la ayuda de algunos amigos, se decidió abrir una cevicheria que bautizó como El rebalso.com.pez ubicado en la segunda zona de Tahuantinsuyo, en Independencia, y que goza de la preferencia de los amantes del buen pescado, pues él mismo prepara los platillos marinos. Incluso muchos amigos futbolistas han llegado a su local.

El exdefensa de Boys recuerda con cariño a Carlos ‘Kukín’ Flores, su compañero en el equipo rosado. “Aunque no lo veía hace mucho tiempo, me sorprendió su partida. Recuerdo que concentraba muchas veces con él e hicimos una linda amistad. Carlos era muy divertido, muy amiguero y palomilla, yo jugué en ese partido ante Atlético Nacional por Copa Libertadores, cuando con solo 17 años destacó y precisamente en ese viaje concentramos. Me apena mucho su temprana partida”, afirmó Valerio.

Cuando recuerda ese oscuro pasaje de su vida, Valerio nos comenta: “De todo se aprende, fue duro estar dos años privado de mi libertad, con dos hijos pequeños que dependían de mí, allí conocí a mis verdaderos amigos, quienes me apoyaron e hicieron muchas actividades para reunir fondos y demostrar mi inocencia. A ellos mi eterno agradecimiento”.

Luego que salió del penal, estaba un poco desorientado, pero necesitaba generar recursos, se puso las pilas y con una mesa y sillas prestadas se puso en la puerta de su casa a preparar lo que le pedían los vecinos: Ceviche, jaleas, sudados.

El exfutbolista recuerda que los sábados y domingos iba a las canchas de fútbol de la zona a ofrecer sus platos marinos a los espectadores. Así se popularizaron mucho más. “Por eso comencé ahorrar y alquilé un local. Como la clientela fue en aumento, me trasladé a otro más amplio y cómodo, donde actualmente funciona mi cevicheria que cuenta con la preferencia del público y se nota que les gusta mi sazón”, agregó Valerio.

“Todavía tengo en mente varios proyectos, pero estoy seguro que con trabajo y sacrificio, los conseguiré. La vida te brinda una oportunidad, si no la aprovechas, ya fuiste, recalca nuestro personaje, quien dice que jamás hay que quedarse dormido creyendo que todo baja del cielo. Hay que jugar cada partido como si fuera el último”, expresó Valerio.