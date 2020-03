Carlos Zambrano logró el título de la Superliga Argentina con Boca Juniors

Carlos Zambrano entro a la historia de Boca Juniors, el zaguero nacional fue titular ante Gimnasia y Esgrima, donde el cuadro xeneize logró el título de la Superliga Argentina al ganar por 1-0. El defensa peruano reconoció además que vive una especia de sueño, pues no pensaba llegar este gran club y en menos de un mesa salir campeón. “Es mi primer partido en la Bombonera y es lo mejor que le pasa a cualquier jugador, tener mi primer partido aquí y campeonar. Creo que tome la mejor decisión viniendo al mejor club de América”, señaló.

Dar la vuelta junto a Carlos Tevez y festejar este logro con la hinchada xeneize ha sido una noche cargada de emociones, para Zambrano. “Sinceramente contento, gracias a Dios se puso lograr el objetivo que teníamos. Era muy complicado porque normalmente River Plate no te regala puntos, pero igual nosotros no pensábamos en eso y solo teníamos en mente llegar con vida a la última fecha. Creo que el trabajo del Comando Técnico fecha a fecha fue el adecuado”, analizó Carlos Zambrano, quien no pudo completar el partido ante Gimnasia por un golpe. “Sufrí un rodillazo en las costillas, no podía respirar y por eso tuve que salir del campo”, manifestó el defensor nacional.

Los peruanos que salieron campeones

Carlos Zambrano no es el primer peruano que logra el título con Boca Juniors en el certamen argentino. El primero fue el exarquero de la selección peruana Walter Ormeño, que en 1952 consiguió salir campeón. Asimismo, Miguel Loayza y Víctor ‘Conejo’ Benítez, lograron el título. Julio Meléndez, que llegó a convertirse en ídolo de este club salió campeón del torneo en 1969 y 1970.