Celoso corta cuello a su ex cuando todos dormían

GIANCARLO ANDÍA

Una joven madre de familia puso fin a su relación de 16 años con su conviviente y luego él la buscó para matarla a cuchilladas mientras dormía. La agraviada, de iniciales F.H.M., ahora pidió apoyo a las autoridades porque su agresor, Carlos David Rizco Armanza (35), le cortó el cuello y se encuentra no habido.

La madrugada del martes, la madre descansaba junto a su niña de 10 años, sin imaginar lo que estaba por suceder.

“Despierto y lo veo a mi lado. Fue terrorífico tenerlo ahí. Tenía un cuchillo en su mano e intentó clavármelo en el pecho. Mi hija y sus hermanos se levantaron y lloraron para que no me asesine”, relató la agraviada.

SALVAJÉ HUYÓ

Rizco le cortó el cuello de extremo a extremo. Al verla ensangrentada y darse cuenta que los demás miembros de la familia despertaban, el sujeto salió corriendo de la vivienda ubicada en el asentamiento humano Amauta II.

“Hace tres meses que terminé con él porque me engañó. Vine a Lima y él me siguió desde Tumbes. Lo he dejado ver a sus hijos. Se aprovechó de eso para saber cómo entrar a la casa y planear matarme. Pido que lo capturen, porque regresará y tengo miedo”, explicó entre sollozos la agraviada, que terminó con una herida de más de veinte puntos de sutura.

LES DEBE S/ 20 MIL

La mujer cree que Carlos Rizco puede estar escondido en la casa de una tía en Yerbateros. Asimismo, contó que el sujeto le debe a su familia 20 mil soles de un préstamo para que invierta como comerciante en Tumbes.

EL DATO

“Es un descarado, lo hemos ayudado y se porta así con ella, que no lo denunciaba porque la tenía amenazada con hacerle algo a sus hijos. No queremos más víctimas de feminicidio en el país”, exclamaron los familiares de la agraviada.

