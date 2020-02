César Távara dice “Yahaira manipula a Jefferson”

Desde los Estados Unidos, César Távara reveló a diario Karibeña el malestar que siente él y la familia Guadalupe por no haber recibido una invitación de parte de Jefferson Farfán para la alfombra roja de ‘La Foquita: El 10 de la calle’. “Nadie de la familia recibió nada”, dijo el recordado ‘primo alcahuete’.

Además, Távara, lamentó que no hayan mencionado a algunos familiares en la cinta autobiográfica. “Creo que a pesar de los problemas y la distancia debió considerar a las personas que estuvieron con él, lo digo porque cuando Jefferson aún estaba en Perú jugando, sus tíos y primos que estuvieron con él, en el momento de su lesión”, añadió.

Por si fuera poco, Cesar, indicó que Yahaira no debió estar presente en el estreno de la película, ni mucho menos decir: “Las personas que más aman a Jefferson lo acompañaron en el avant premier”.

“Faltó el respeto a la familia”

“Ella no tenía por qué estar en la alfombra roja, los que tenían que estar realmente eran su familia y personas que estuvieron con él, pero lo que ella dijo es una falta de respeto para la familia, a pesar de los problemas nosotros sí queremos a Jefferson, pero son cosas que no se puede tapar el sol con un dedo”, explicó César.

Según el primo de ‘la Foquita’, la salsera sería quien manipuló al deportista para que no invite a diversos familiares en la presentación de su película. “Se ve que (Jefferson) se deja manipular, pero está aprendiendo mucho esa señorita (…) se cree una diva, está volando demasiado y no solo ella lo está manipulando, (Jefferson) tiene gente a su alrededor que lo manipulan bien”, acotó Távara quien asegura que no mantiene comunicación con su primo.

Yahaira chotea a Melissa Klug

En tanto, luego que Melissa Klug amenazara con denunciarla por hablar de sus hijos, Yahaira se pronunció y minimizó las advertencias de la ‘chalaca’ porque no hizo “nada de malo”. “Yo di una opinión, no he dicho absolutamente nada malo. No pienso opinar de la señora ni de nadie, yo di una opinión y punto, como cualquiera”, declaró en América Espectáculos.

Por otro lado, la salsera aseguró que posee una amistad sólida con Farfán y no descartó retomar una relación amorosa con este en un futuro. “Jefferson y yo tenemos una linda relación, nos llevamos súper bien. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos una linda relación” dijo, la popular ‘Reina del totó’ quien halagó al deportista mencionando que es “súper caballero” y en un lapsus hasta lo llamó “mi Jefferson Farfán”.

Por Verónica Rondón