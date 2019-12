César Villanueva: Otro testigo lo hunde y él se interna en clínica

Cada vez, más acorralado. Ricardo Paredes Reyes, exgerente de Contratos de Odebrecht, declaró ante el equipo especial Lava Jato que el exgobernador regional de San Martín recibió 30 mil dólares para su campaña electoral de reelección en el 2010 por haber favorecido a la compañía brasileña en la adjudicación de la carretera San José de Sisa.

No ha sido la única persona que lo ha delatado. Antes, Jorge Barata y Eleuberto Martorelli ya habían dicho que le dieron plata. Un colaborador eficaz también declaró sobre pagos ilícitos para el exministro de Martín Vizcarra.

CON LA PLATA, BAILA…

Paredes contó en su declaración del 13 de noviembre que un sábado de abril pasado se reunió con Villanueva en un Stabucks en Surco y ahí le entregó una “caja negra” con dinero.

“Concurrí y nos encontramos, compartiendo un par de cafés, conversamos de temas superficiales de la obra, y luego de ello me indica que vivía a tres cuadras del local, ofreciéndome a llevarlo en mi auto donde tenía guardado su encargo. Dentro del vehículo le hice entrega de la caja negra conteniendo el dinero y dirigiéndome por Velasco Astete en dirección sur. Me indicó que me pare y bajó con dirección a un edificio […] me envió saludos y agradecimientos para Martorelli”, relató al fiscal.

SE HACE EL ENFERMO

Mientras, César Villanueva, con detención preliminar por siete días, fue llevado ayer a una clínica de Jesús María por sentirse mal de salud. El fiscal Germán Juárez Atoche le iba a tomar su declaración.

Trascendió que le diagnosticaron crisis hipertensiva y se quedará en la Clínica San Felipe durante unos días hasta estabilizarlo.

EL DATO

el exgobernador de San Martín es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La detención preliminar en su contra fue solicitada por el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón.