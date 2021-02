Chile retrocede y vacunará a extranjeros en su país

Compartir Facebook

CHILE. Dieron marcha atrás. Las autoridades sanitarias informaron que sí vacunarán a los migrantes en situación irregular, al contrario de lo que anunció el Gobierno el miércoles, tras una ola de críticas por parte de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos.

“Se van a poder vacunar todos los extranjeros en Chile, pero no vamos a propiciar el turismo de vacunas”, aclaró en rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris. El canciller, Andrés Allamand, había afirmado en la víspera que tanto los turistas como los migrantes irregulares que no hubieran iniciado el trámite para normalizar su situación en el país no serían incluidos en el plan de vacunación.

GRATUITA Y VOLUNTARIA

Sin embargo, y tras la polémica que esto ocasionó, el ministro Paris reiteró que la vacuna, que es gratuita y voluntaria, estará disponible para “toda persona que se encuentre en territorio nacional” a excepción de quienes hayan ingresado como turistas.

También explicó que “los migrantes que están de forma irregular en Chile son Fonasa A (un plan de cobertura médica básica y universal, destinado a los que tienen menos recursos económicos), por lo tanto, ellos tienen acceso a la vacunación”.

Dos días después de que una cadena de televisión peruana anunciara que “hay mil maneras de vacunarse en Chile” e informara sobre diferentes modos de llegar al país para lograr inocularse, el Gobierno chileno quiso modificar el plan de inmunización para evitar el denominado “turismo covid”

el dato

Chile, que suma más de 760.000 contagios desde marzo y cerca de 20 mil decesos, ha vacunado con al menos una dosis a más de 1,3 millones de personas tras una semana de inmunización masiva, en su mayoría sanitarios y adultos mayores.