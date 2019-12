‘Chino’ robó mototaxi a mamita amputada

Por: Giancarlo Andía / Fotos: Miguel Paredes

Pagará por su despreciable acto. Uno de los delincuentes implicados en el robo de la mototaxi de Kelly Sayhua, víctima de la amputación de sus extremidades por una negligencia médica, fue intervenido a poco de desmantelar el vehículo de la agraviada.

Conducía vehículo

Son agentes de la DIPROVE, que enterados del robo de la mototaxi de Sayhua el fin de semana, los que emprenden una intensa búsqueda hasta dar con el vehículo menor y capturar a Javier Claudi Espinoza de 27 años alias ‘Chino’. Este sujeto conducía una mototaxi que incluso había robado antes y con este vehículo iba en busca de la unidad de la señora Sayhua en Independencia. Javier Claudi, registra una requisitoria por tenencia ilegal de arma de fuego e integraría la banda “Los Moteros”, explicó el coronel Carlos Malaver, jefe del Diprove.

La pintaron de otro color

Emocionada por la recuperación de la herramienta de trabajo de su familia, Kelly Sayhua, no dudó en agradecer a los policías por ubicar la mototaxi que apenas hace dos meses había adquirido mediante un préstamo. “La mototaxi era de color azul y verde, pero la han pintado de otro color para no llamar la atención. Agradezco mucho a la Policía por recuperarla. En unos días tenía que pagar la segunda cuota y no tenía cabeza para eso”, explica la ejemplar mujer.

En mercado negro

El vehículo menor de placa 9792-OA, fue ubicado en inmediaciones de un mercado a la espera de ser depredado y sus autopartes vendidas en el mercado negro. Un ciudadano venezolano, también denunció que la mototaxi que alquilaba fue robada el mismo día del ataque a Sayhua, pero en el cruce de las avenidas Alcides Vigo y Santa Rosa, a menos de 7 cuadras, del primer atraco.

El dato

No es la primera vez que Kelly Sayhua es víctima de la delincuencia. Meses atrás ladrones se llevaron pertenencias de su vivienda.