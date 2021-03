Choca ‘asado’ por video íntimo de Shey Shey: ‘No lo manden’

Compartir Facebook

Desde el último viernes, Sheyla Rojas está en el ojo de la tormenta, luego de que en la redes sociales se difundiera una serie de videos íntimos en los que está expuesta la exconductora.

Sin embargo, frente a ello, Choca decidió dar la cara por quien fuera su compañera de trabajo e indicó que compartir este material privado es un delito por lo que se dirigió a todos aquellos que lo vienen haciendo.

“El que tú pases un video íntimo es un delito. Lo digo por tantas mujeres y por cualquier persona que tiene derecho a su privacidad, a que si quiere grabarse con su pareja, lo pueden hacer, pero nadie tiene el derecho de poder hacer lo que están haciendo en este caso con Pierina”, indicó.

Además, explicó que, luego de que se sospechara que el culpable de la filtración de estos video sería la expareja de Paula Manzanal, Choca defendió Shey Shey: “lo hablo ahora porque he estado escuchando y se han estado filtrando videos de Sheyla Rojas, que ha sido mi compañera durante varios años, y la verdad es que no me parece justo”.

Por otro lado, indicó que es necesario dejar de lado el estilo de vida que lleva Sheyla Rojas y no justificar con ello el irrespeto a su intimidad, como esta vez se está haciendo.

“Yo entiendo que puedas o no puedas estar de acuerdo con el proceder de Sheyla Rojas, si te gusta su vida, no te gusta, ese un problema muy aparte al que tú estás haciendo al filtrar en esos grupitos de patas”.

Finalmente, se dirigió a todos los usuarios y les aconsejó dejen de continuar circulando este video y rompan las cadenas de ‘packs’ para que no se siga propagando.

“Si te llega eso bórralo y a la persona que te envía dile: no lo mandes. De verdad seamos más empáticos, no seas desgraciado y piensa en la familia de estas personas. Si se grabaron ese es su problema ese es su lío”, puntualizó Choca.

