‘Chollywood’ cumple con deber cívico

Diversas figuras de nuestra farándula asistieron desde temprano a diferentes colegios del Perú para depositar su voto en estas ‘Elecciones congresales 2020’. Susy Díaz, Mariella Zanetti, Ernesto Pimentel, Renzo Schuller, Mario Irivarren, Patricio Parodi, entre otros personajes se mostraron emocionados al sufragar. Cabe mencionar, que Rosángela Espinoza y Leysi Suarez fueron presidentas de mesa, mientras que Guty Carrera e Isabel Acevedo no cumplieron en ser miembros de mesa.

“LA DIETA DEL CALAMAR”

Susy Díaz se mostró contenta por el cariño que le brindaron sus seguidores en las elecciones, pues muchos le pidieron que se lance de nuevo al Congreso.

“Gracias a Dios cumplí y he votado. Hay que cumplir con deber, hagan la dieta del calamar: todos tienen que venir a votar”, dijo entre risas la rubia de labios carnosos.

-La gente quiere que vuelvas a la política…

Hace 20 años no estoy en la política y gracias a Dios no lo necesito porque trabajo en diferentes canales. Me fui a Dubái y a China sin la plata del pueblo. El público me quiere, hace 20 años no estoy en la política y estoy feliz.

LE GUSTARÍA SER POLÍTICO

Ernesto Pimentel reveló que más adelante le encantaría incursionar en la política, pues se encuentra “agradecido con el Perú”. Aunque, dejó en claro que por el momento no puede porque “quiere cuidar a su hijo y “seguir creciendo en la parte artística”.

“Siempre he manifestado mi interés (en la política), pero cada vez es difícil soñar en un Perú mejor. Siempre tenemos que involucrarnos por más difícil que sea tenemos que hacer la lucha”, indicó.

“LA VOZ DEL PUEBLO, ES LA VOZ DE DIOS”

Mariella Zanetti manifestó que tomará con “humildad” si llega al Congreso, pues aseguró que la gente sabe que es una mujer que siempre ha “trabajado” y que nadie le ha “regalado nada”. “La voz del pueblo es la voz de Dios”, indicó.

Al ser consultada sobre las críticas de Mónica Cabrejos por sus propuestas al parlamento, respondió: “la quiero muchísimo. Hemos estudiado juntas en la misma universidad y me alegra muchísimo de que haya encontrado su camino y yo el mío”.

PIDE A CONGRESISTAS CUMPLIR CON PROMESAS

A través de su cuenta de Instagram, Renzo Schuller invocó a la gente a tener un voto informado y comentó que espera que los futuros padres de la patria “cumplan con sus promesas”.