“Churrito” Hinostroza le manda indirectas a su ex al dejarlo por Jean Deza

Le envió su chiquita. El jugador de Sport Chavelines, Hernán “Churrito” Hinostroza no ha olvidado del todo que su expareja, Gabriela Alva, lo cambió por el también futbolista Jean Deza y ahora le manda indirectas.

A través de redes sociales, el “Churrito” le dedicó dos canciones a la modelo quien lo dejó por uno de sus compañeros en la selección peruana Sub-20. El jugador, pasado de copas, le cantó “Sigues con él” de Sech y Arcángel. Incluso, Hernán señala que preste atención a la parte que le dedica.

“Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Escucha, tú le calientas la comida y tú no te la sabes comer”, se le escucha decir al “Churrito” Hinostroza en tono burlón.

Sin embargo, no se quedó contento con mandarle solo esa canción, pues también le dedicó “Hawái” de Maluma, un “single” conocido por ser de despecho. El jugador de Chavelines escogió una frase para decirle a Jean Deza que igual él llegó primero.

“Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Escucha, pero eso no cambiará que yo llegué primero”, le cantó el “Churrito”.

En los videos se observa que el jugador se encontraba acompañada de una amiga con la que estuvo tomando, pues muestra una caja de cerveza que fue parte de la velada.

Como se recuerda, el jugador de Binacional, Jean Deza, se dejó ver junto a la expareja del “Churrito”, Gabriela Alva paseando por el Callao. Incluso, fueron detenidos por haber estado en una reunión, incumpliendo con los protocolos de seguridad.

