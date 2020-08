Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego que Lucía de la Cruz, Monique Pardo, Xoana González, entre otros artistas, dijeran que vienen cobrando por enviarle saludos a sus seguidores en sus redes sociales, Cielo Torres manifestó no estar de acuerdo, pues se pone en la difícil situación que están pasando muchos peruanos y sería derrumbarles su “ilusión”.

“Me propusieron vender saludos, pero a mí no me parece, es mi opinión personal, no podría cobrarle a mis seguidores por un saludo. No me sobra la plata, pero yo me pongo en la situación de la gente que pide los saludos, guarda una ilusión, y no podría cobrarles”, aseveró la tacneña, que este domingo estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Mira también: Paula Manzanal pide a Diosito conocer galán millonario: “Si no tiene plata, que no me hable”

“MIS AHORROS ME SALVARON”

Al ser consultada como viene afrontando la pandemia ocasionada por el coronavirus, respondió: “A mí lo que me salvó fue mis ahorros, yo sí guardé pan para mayo. Y esto lo aprendí con el tiempo, «a cocachos aprendí», porque en algún momento de mi vida no tuve nada, estaba sin plata en el bolsillo, y esto me enseñó a ser más cuidadosa con el dinero y a ahorrar.

«Yo no vivo con lujos, pero este tiempo no me ha faltado para comer, y mi familia y yo estamos bien de salud, eso es lo más importante”, añadió.

Mira también: Ex de Kike Suero le reclama por pensión de alimentos de sus hijas: “Las bebés no solo comen, también se enferman y necesitan ropa”

“LA PANDEMIA TAMBIÉN INSPIRA”

Asimismo, Cielo Torres manifestó que aprendió a que todo tiene su tiempo y contó que en la cuarentena ha venido componiendo nuevas canciones.

“La pandemia me enseñó a no correr, me enseñó que avanzar lento y seguro sí sirve. También empecé a llevar clases de piano online, desempolvé un piano que tenía y ahora hago mis melodías ahí. La pandemia también inspira”, indicó la recordada ‘Sabrina’ de ‘Ojitos hechiceros’.

Finalmente, la intérprete de «Nunca es suficiente» contó que “este año” va a lanzar una nueva producción musical.

“Me he dado cuenta que sí se puede, si se utiliza el dinero de buena forma, si se ahorra. Y extraño hacer ficción, quisiera volver a hacerlo, y espero en algún momento, cuando se pueda, hacer conciertos con público, los artistas necesitamos la energía del público”, aseveró Cielo .

Mira también: Hija de imitador de Luis Miguel en ‘Yo soy’ conectada a ventilador mecánico: “Oren por mi hija”