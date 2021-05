Cielo Torres refuerza a ‘La Uchulú’

Compartir Facebook

Cielo Torres regresa a la pista de ‘El artista del año’ para darle su respaldo a ‘La Uchulú’, quien nuevamente cayó en sentencia, donde tendrá que enfrentar a Laurita Pacheco y la salsera María Grazia Polanco.

“Este sábado voy a reforzar a ‘La Uchulú’ y vamos a sorprender en la pista. La conozco hace poco y desde que la conocí me cayó super bien, hubo una bonita química. Es un chico muy talentoso y aún está en proceso de aprendizaje, así que tiene mucho más para crecer”, comentó la cantante.

–¿Crees que es un participante fuerte en la competencia?

Sí, además de talento, tiene la aprobación del público, la gente la quiere mucho, es un fuerte competidor.

–¿Quién más te parece fuerte?

Me da mucho gusto que María Grazia Polanco esté en la competencia, ella es muy talentosa. Creo que los nervios le jugaron una mala pasada, pero no me parece justo que esté en sentencia, hay otros participantes que han debido estar en sentencia antes que ella. Yo creo que no puede irse del programa porque tiene aún mucho por demostrar, añadió Cielo Torres.

–¿Y regresarías a El artista del año?

Siento que tengo una revancha personal, muchas veces dejé que los nervios y la ansiedad me ganaran, me gustaría regresar al programa porque creo que aún tengo mucho por demostrar en la pista de Gisela (Valcárcel).

